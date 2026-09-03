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03.09.2026 06:37:00
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0.12 CNY gegenüber 0.050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Guangzhou Guanggang Gases and Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 726.8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 566.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 28.38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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