Guangzhou Guanggang Gases and Energy A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangzhou Guanggang Gases and Energy A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A 0.060 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Guangzhou Guanggang Gases and Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 785.4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 606.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 29.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch