Guangzhou Development Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangzhou Development Group A hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.340 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.80 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 12.49 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch