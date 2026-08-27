Guangzhou Baiyun International Airport zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Baiyun International Airport gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Baiyun International Airport im vergangenen Quartal 2.08 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Baiyun International Airport 1.86 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.099 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2.03 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch