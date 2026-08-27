|
27.08.2026 06:37:00
Guangzhou Baiyun International Airport zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou Baiyun International Airport gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Baiyun International Airport im vergangenen Quartal 2.08 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Baiyun International Airport 1.86 Milliarden CNY umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.099 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2.03 Milliarden CNY belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.