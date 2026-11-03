Guangzhou Baiyun International Airport: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Baiyun International Airport liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangzhou Baiyun International Airport die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.150 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2.14 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.97 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch