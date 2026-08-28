Guangzhou Baiyun Electric Equipment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangzhou Baiyun Electric Equipment präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.10 CNY gegenüber 0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.27 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.28 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch