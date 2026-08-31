Guangzhou Automobile Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Automobile Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.38 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 26.27 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.73 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch