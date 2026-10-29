Guangxi Radio and Television Information Networ A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangxi Radio and Television Information Networ A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 492.8 Millionen CNY, gegenüber 1.09 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54.94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch