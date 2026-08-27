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27.08.2026 06:37:00
Guangxi Nanning Waterworks gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Guangxi Nanning Waterworks lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangxi Nanning Waterworks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 651.8 Millionen CNY im Vergleich zu 648.2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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