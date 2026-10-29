Guangxi Liuzhou Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guangxi Liuzhou Pharmaceutical hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.47 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.540 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Guangxi Liuzhou Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 5.62 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch