Guangxi Liuzhou Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guangxi Liuzhou Pharmaceutical hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.36 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangxi Liuzhou Pharmaceutical einen Gewinn von 0.380 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Guangxi Liuzhou Pharmaceutical im vergangenen Quartal 5.15 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangxi Liuzhou Pharmaceutical 4.97 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch