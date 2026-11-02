Guangxi Guiguan Electric Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangxi Guiguan Electric Power veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangxi Guiguan Electric Power 0.150 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 3.03 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 4.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangxi Guiguan Electric Power 3.18 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch