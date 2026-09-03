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03.09.2026 06:37:00
Guangxi Guidong Electric Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangxi Guidong Electric Power liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangxi Guidong Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Guangxi Guidong Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 1.05 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 814.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 28.74 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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