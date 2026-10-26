Guangxi Guidong Electric Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangxi Guidong Electric Power hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangxi Guidong Electric Power ein EPS von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.05 Milliarden CNY – ein Plus von 5.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangxi Guidong Electric Power 998.3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch