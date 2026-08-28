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28.08.2026 06:37:00
Guangxi Beisheng Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guangxi Beisheng Pharmaceutical äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Guangxi Beisheng Pharmaceutical ein Ergebnis je Aktie von 0.010 CNY vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.31 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 947.2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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