Guangshen Railway präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangshen Railway hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.09 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.090 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.59 Prozent auf 7.40 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch