Guanghui Energy legte Quartalsergebnis vor

Guanghui Energy präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.37 Prozent auf 8.84 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch