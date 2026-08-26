Guanghe Landscape Culture Communication: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guanghe Landscape Culture Communication hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guanghe Landscape Culture Communication 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 77.5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch