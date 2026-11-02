Guanghe Landscape Culture Communication präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guanghe Landscape Culture Communication hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guanghe Landscape Culture Communication 0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28.40 Prozent auf 95.6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 133.5 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch