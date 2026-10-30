Guangdong Wencan Die Casting A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Wencan Die Casting A hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.22 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Guangdong Wencan Die Casting A im vergangenen Quartal 1.66 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Wencan Die Casting A 1.53 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch