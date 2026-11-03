Guangdong Weide Information Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Weide Information Technology A hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Guangdong Weide Information Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch