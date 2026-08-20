Guangdong Super Telecom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Super Telecom stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 75.48 Prozent auf 329.6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.34 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch