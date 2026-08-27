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27.08.2026 06:37:00
Guangdong Songfa Ceramics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Guangdong Songfa Ceramics lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 2.59 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangdong Songfa Ceramics einen Gewinn von 2.79 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangdong Songfa Ceramics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.62 Milliarden CNY im Vergleich zu 6.62 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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