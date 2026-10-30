Guangdong Songfa Ceramics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangdong Songfa Ceramics hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3.06 CNY gegenüber 0.700 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Songfa Ceramics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 180.97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.27 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5.08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2.90 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 14.22 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch