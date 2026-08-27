Guangdong Meiyan Hydropower präsentierte Quartalsergebnisse

Guangdong Meiyan Hydropower hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129.5 Millionen CNY – ein Plus von 184.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Meiyan Hydropower 45.6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch