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31.08.2026 06:37:00
Guangdong Marubi Biotechnology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Guangdong Marubi Biotechnology A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.120 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 781.8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 15.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Marubi Biotechnology A 922.5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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