Guangdong Marubi Biotechnology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guangdong Marubi Biotechnology A hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 CNY gegenüber 0.150 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangdong Marubi Biotechnology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16.05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 571.9 Millionen CNY im Vergleich zu 681.2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch