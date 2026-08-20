GuangDong Leary New Material Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GuangDong Leary New Material Technology A hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 392.0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 217.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch