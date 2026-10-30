Guangdong Leadyo IC Testing A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangdong Leadyo IC Testing A lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.09 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangdong Leadyo IC Testing A einen Gewinn von 0.040 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.75 Prozent auf 197.0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch