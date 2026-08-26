Guangdong Jia Yuan Technology Shares A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Jia Yuan Technology Shares A liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Jia Yuan Technology Shares A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.30 CNY, nach 0.020 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.07 Milliarden CNY – ein Plus von 105.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Jia Yuan Technology Shares A 1.98 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch