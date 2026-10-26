Guangdong Hotata Technology Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guangdong Hotata Technology Group A liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Hotata Technology Group A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.150 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409.9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 382.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch