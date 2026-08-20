Guangdong Hotata Technology Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Hotata Technology Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 437.7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 418.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch