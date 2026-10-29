Guangdong Guanhao High-Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Guanhao High-Tech gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangdong Guanhao High-Tech noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Guangdong Guanhao High-Tech im vergangenen Quartal 1.81 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Guanhao High-Tech 1.83 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch