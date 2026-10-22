Guangdong Fuxin Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangdong Fuxin Technology A hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Fuxin Technology A 0.110 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 212.7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 42.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch