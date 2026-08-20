Guangdong Fuxin Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guangdong Fuxin Technology A liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Fuxin Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Guangdong Fuxin Technology A im vergangenen Quartal 175.7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Fuxin Technology A 157.5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch