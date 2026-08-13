Guangdong Fangyuan Environment A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Fangyuan Environment A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangdong Fangyuan Environment A ein EPS von -0.200 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 800.2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 62.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 492.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch