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31.08.2026 06:37:00
Guangdong Ellington Electronics Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guangdong Ellington Electronics Technology hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 CNY je Aktie erzielt worden.
Guangdong Ellington Electronics Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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