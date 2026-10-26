Guangdong Dongyangguang Aluminium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guangdong Dongyangguang Aluminium veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.08 CNY gegenüber 0.100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Dongyangguang Aluminium im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.30 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3.85 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch