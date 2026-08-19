Guangdong Dongyangguang Aluminium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangdong Dongyangguang Aluminium lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.13 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3.78 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch