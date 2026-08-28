Guanajuato Silver Company legte Quartalsergebnis vor

Guanajuato Silver Company hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 58.8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 129.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch