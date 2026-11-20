Guan Chong Bhd hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.010 MYR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.31 Milliarden MYR – eine Minderung von 38.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.73 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch