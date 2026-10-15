GTPL Hathway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GTPL Hathway liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GTPL Hathway die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

GTPL Hathway vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.820 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 11.43 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch