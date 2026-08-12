GTN Textiles: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GTN Textiles hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 466.67 Prozent auf 73.1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch