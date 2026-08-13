GTN Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GTN Industries hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

GTN Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.51 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 443.8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 385.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch