GTL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GTL hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 20.48 INR gegenüber 0.990 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 600.2 Millionen INR – ein Plus von 7.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GTL 557.3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch