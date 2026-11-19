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19.11.2026 07:45:37
GTA 6 lässt den Internet-Datenverkehr anschwellen
(Ausführliche Fassung)
FRANKFURT (awp international) - Der Frankfurter Internetknoten-Betreiber DE-CIX rechnet heute durch den offiziellen Start des Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) mit einem erhöhten Datenverkehr. "Viele Spieler haben GTA VI bereits seit dem 10. November heruntergeladen", sagte der Chief Technology Officer von DE-CIX, Thomas King.
"Entscheidend wird sein, wie viele Downloads noch dazukommen, wie viele Fans bei Livestreams zusehen, und ob zum Start grössere Updates anstehen." DE-CIX betreibt Europas grössten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den grössten Datenaustauschpunkten gehört.
GTA 6 ist ein Videospiel für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX). Es bietet Open-World-Erlebnisse, bei dem Spielerinnen und Spieler sich in einer Stadt frei bewegen können. Sie schlüpfen in die Rolle von Kleinkriminellen, die mit Diebstahl, Raub, Drogenhandel und allerhand mehr illegalem nach Geld und Ruhm streben. Geleitet werden sie durch eine Reihe an Aufgaben, sogenannte Quests.
Eine belastbare Prognose zu den Datenströmen im Tagesverlauf durch den offiziellen Start von GTA 6 sei nicht möglich, sagte King vom Internetknoten-Betreiber DE-CIX. "Beim Vorab-Download haben wir in Frankfurt bereits 22,30 Terabit pro Sekunde und weltweit 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen." Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von GTA 6 um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.
Zum Vergleich: Der weltweit höchste Datendurchsatz an allen DE-CIX Standorten im Jahr 2025 wurde am 9. Dezember mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erzielt. 26,99 Tbit/s entsprechen in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden./hus/DP/zb
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