GT Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GT Capital hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.63 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34.94 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 72.86 Milliarden PHP – das entspricht einem Abschlag von 3.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75.55 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch