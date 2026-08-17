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17.08.2026 06:37:00
GT Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GT Capital hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34.44 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42.68 PHP je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 79.77 Milliarden PHP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 66.08 Milliarden PHP.
Redaktion finanzen.ch
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