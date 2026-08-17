GT Biopharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GT Biopharma lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10.920 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch