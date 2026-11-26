GSX Techedu A hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.01 USD gegenüber -0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat GSX Techedu A 277.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 220.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch